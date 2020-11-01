Yaralar sarılıyor

Ege Denizi’nde medana gelen ve Bayraklı’da binaların yıkılmasına sebep olan depremin ardından yaralar sarılmaya başlandı. Hemen olay yerine gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, acilen kriz masası oluşturup depremzedelerin ihtiyaçlarına yanıt verdi.

Depremin ardından Bayraklı Belediyesi Osmangazi hizmet binası kriz merkezine dönüştürüldü. Başkan Sandal’ın yanı sıra sürekli enkaz alanlarını ziyaret eden CHP MYK ve PM üyeleri ile İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da kriz merkezinde toplandı. Her milletvekilinin görevli olduğu enkazlarda depremzedelerin acil ihtiyaçları belirlenirken, Bayraklı Belediyesi, Büyükşehir ve İzmir’deki ilçe belediyeleri ile çevre illerdeki belediyelerden de gelen yardımlar vatandaşa ulaştırıldı.

Herkese ulaştılar

Bayraklı Belediyesi büyük panik yaşayan vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadı. Belediyenin tüm sosyal tesisleri halkın hizmetine açıldı. Bir yandan arama kurtarma faaliyetleri sürerken, diğer yandan belediye ekipleri geceyi parklarda ve toplanma alanlarında geçiren binlerce vatandaşa çadır, battaniye, su, çay, kahve, ayran, sıcak çorba, pide, sandviç, ekmek, maske, dezenfektan, ayakkabı ve mobil tuvalet gibi desteklerde bulundu. Gece yarısına kadar Bayraklı’yı karış karış gezen ekipler; bir yandan dağıtım yapyı, bir yandan da ihtiyaçları belirledi.

Bayraklı Belediyesi Kriz Merkezi’ne 0232 477 20 00 telefon numarasından dahili 612-614-633 veya 638 hatlarından ulaşılabiliyor.