Yardımın ulaşmadığı kimse yok

İzmir depreminin yaralarını sarmak için Türkiye’nin dört bir yanından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na ulaştırılan yardımlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve gönüllülerin yardımıyla çadır alanlarında dağıtılıyor. Bornova Sakarya Caddesi üzerinde Büyükşehir’in oluşturduğu iki çadır alanında geçici olarak barınan depremzedelere; battaniye, uyku tulumu, çadır matı, kişisel hijyen ürünleri, maske, dezenfektan, kolonya, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, çöp torbası, ışıldak, bebek bezi, bebek maması, pil ve çocuklar için de oyuncak dağıtımı sürecek.

4 noktada çamaşırhane

Enkaz bölgelerinin yakınına ve çadır alanlarına iyilik noktaları oluşturan belediye ekipleri, Bayraklı ve Manavkuyu’da 4 farklı noktada da çamaşırhane ve kurutma ünitesi kurdu. Depremden etkilenen vatandaşlar, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Sakarya Caddesi üzerinde ve Barış Sitesi çadır alanında oluşturulan çamaşır yıkama ve kurutma merkezlerinde sabah saat 7’den gece 23’e kadar hizmet alabilecek.

Sağlık taraması

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Serdar Pedükcoşkun ve hastane personeli ise, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon alanında kurulan çadır alanında depremzedeleri sağlık taramasından geçiriyor. Pedükcoşkun, “Hastanede tedavi edilmesi gerekenler varsa onları alıp götürmeye geldik. Yapabileceklerimizi hemen yapacağız. Depremzedelerin en azından sağlık yönünden acılarını azaltmak ve gerekli ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz” dedi.