AK Parti İzmir teşkilatı, Menderes İlçe Kongresi’de buluştu. Menderes’te daha önce büyük çalışmalara imza attıklarını belirten İzmir İl Başkanı Kerem Ali Süreklli, CHP döneminde ilçenin geri kaldığını iddia etti. Menderes’i yeniden AK Parti hizmetleriyle buluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Sürekli, “2019’da yarım kalan başarı hikayesini tamamlayacağız. Bunun yolu da vatandaşın gönlüne girmekten geçiyor. İzmir’in yeni başkanı, 90 dakika uygulamasını yeni 120 dakikaya çıkarıp zam yaptı ve düzeni bozdu. Geldiklerinden beri ulaşıma yüzde 45 zam yaptılar. Menderes’ten ilan ediyorum, toplumda beklenti var. 90 dakika uygulamasına geri dönün” diye konuştu.



İzmir’de AK Parti’nin gönül seferberliğini sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyarak sürdürdüğünü sözlerine ekleyen Sürekli, ilçe teşkilatlarıyla gece gündüz demeden çalışıp partiyi 2023’e hazırlayacaklarını belirtti.



‘Anlatamamışız’



Kongreye katılan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise İzmir halkının kararlarına saygı duyduklarını belirtti. “Demek ki kendimizi tam anlamıyla anlatamamışız” diyen Zeybekci, “Kabahati kendimizde arıyoruz. İzmir’in tamamında AK Parti hizmet bayrağı dalgalandıracağız. Türkiye’nin muasır medeniyetler yolculuğuna İzmir’in dahil olamadı. Bunu rakamlar söylüyor. İzmir’e 20 milyon turistin geldiğini düşünün. Biz bunun hayalini kurduk. AK Parti hiçbir işini yarım bırakmadı, İzmir sevdası da yarım kalmayacak” ifadelerini kullandı.