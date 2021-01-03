Yarımada’da Afrodit tapınağı bulundu

Urla- Çeşme Yarımadası Yüzey Araştırması Projesi kapsamında üç ilçede araştırmalar yapan bilim ekibi, bölgede milattan önce 5. yüzyıla tarihlenen Afrodit Tapınağı izlerine ulaştı. Proje Yürütücüsü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Koparal, “Bir kadına ait heykel parçası bulduk, daha sonra da pişmiş topraktan kadın başı figürüne rastladık. Epigrafik yayınları tarayınca büyük ihtimalle Afrodit Tapınağı olduğu anlaşıldı. Tapınağın çevresinde yazıtı da var. ‘Burası kutsal alandır’ diyerek sınırı belirliyor. Toprak üzerinden tarama yöntemi ile tapınak planını da ortaya çıkardık” diye konuştu. Tarihi eserleri korumak için yerel halk ile çaba gösterdiklerini vurgulayan Koparal, zaman zaman bölgede definecilere karşı birlikte nöbet tuttuklarını kaydetti.

6 bin yıldır hayat var

Yarımadanın neolitik dönem yerleşimi olduğunun bilindiğini aktaran Koparal, “Urla, Çeşme ve Seferihisar bölgesinde devam ediyor. İyon medeniyetinden izler taşıyan ve yaklaşık bin 600 kilometrekarelik alandaki çalışmalarda, 16’sı geç neolitik döneme ait 35 prehistorik yerleşim alanı tespit edildi. Bölgede antik dönemde kullanılmış kutsal alan, tümülüs, patikalar, teraslar, köyler, çiftliklerin olduğu 460 yerleşim birimi ve peyzaj unsuru tanımlandı. Bu çalışma sayesinde bütün bölgede önemli bir sosyal ve ekonomik ağ ortaya çıktı. Milattan önce 6 bine uzanan bölgede yaşayan halkın ekonomik ve sosyal ilişkilerine ilişkin veriler de elde edildi” dedi.