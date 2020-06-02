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    HaberlerEge Haberleri Yaşar’dan doktora öğrencilerine burs
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    02.06.2020 - 07:00 |

    Yaşar’dan doktora öğrencilerine burs

    Yaşar Üniversitesi, farklı bilim dallarında yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programlarında çeşitli kariyer fırsatları sunmaya devam ediyor.

    Yaşar’dan doktora öğrencilerine burs

    Yaşar Üniversitesi, farklı bilim dallarında yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programlarında çeşitli kariyer fırsatları sunmaya devam ediyor. Yüksek lisans programlarında, burs imkanlarının yanı sıra ikili protokol anlaşması bulunan kurum çalışanlarına ve birinci derece yakınlarına da indirim seçenekleri sunuluyor. Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarının tümü ise gerekli değerlendirme koşullarına sahip öğrencilere ücretsiz olarak sunuluyor. Lisansüstü programlarda, Erasmus değişim öğrencisi imkanı bulunmakta birlikte, Global Exchange değişim programlarıyla Avrupa dışından öğrenciler de yer alabiliyor. Eylül ayının ikinci yarısına dek lisansüstü programlara başvurular kabul edilebiliyor.

    İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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