Yaşıtları gibi oynayabilecek

DENİZLİ’NİN Çal ilçesinde, doğuştan kalbinde delik bulunan 14 aylık Hüseyin Ayaz Akyay, sağlığına kavuştu. Yaşıyla orantılı büyüyemeyen ve ciddi şekilde gelişme geriliği yaşayan Hüseyin, yaşıtları gibi çocuklarla oynayamadı, park ve sokaklarda koşturamadı. Ağlarken ve yemek yerken bile kalp krizi geçirme riski taşıyan Hüseyin, Özel Sağlık Hastanesi’nde ameliyat oldu.

Kalp yetmezliği riski

Özel Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Açıkel tarafından 2 hafta önce ameliyata alınan Hüseyin’in kalbindeki delik kapatıldı. Deliğin normalden daha büyük olduğunu belirten Açıkel, “Acil ameliyat olması gerekiyordu. Çünkü kalp yetmezliği ve bir süre sonra kapaklarda yetmezlik yapma riski vardı.

14 aylık olmasına rağmen hala yürüyemiyor, yemek yerken ve ağlarken sıkıntıya giriyordu. Deliğin geciktirilmeden kapatılması gerekiyordu. Özel bir yama ile kalbindeki deliği kapattık. Kalbindeki kirli kan ile temiz kanın karışmasını önledik. Bundan sonra kalbinde problem yaşamadan hayatını sürdürecek” dedi.



