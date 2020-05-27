Yazlıkçılar akın etti...

Kuşadası, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yazlıkçıların akınına uğradı. Aydın’ın İzmir’e sınırı olan Kuşadası’na, özellikle Selçuk tarafından gelen araçlar, yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Ünlü tatil beldesine son 20 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi. Kuşadası’nda yasağın ilk gününde vatandaşların izole kurallarına uyduğu gözlendi.

Yatlarda geçirdiler

Yazlıklarına gelen vatandaşların evlerinde kaldıkları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıkları görüldü. Yaklaşık 30 yıldır Kuşadası’nda yaşadığını belirten Ercüment Atay (65), “Daha önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında ailece evde kaldığımız için çok sıkıldık. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nı marinadaki teknemizde geçirme kararı aldık. Burada 4 gün boyunca izole bir şekilde yaşayıp daha eğlenceli zaman geçirebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Ekipler mesaide

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına Ramazan Bayramı’nda da aralıksız devam etti. Tek yön uygulaması kapsamında sahil şeridinde gerçekleştirilen yol ve kavşak düzenleme çalışmaları sürdü. Ayrıca belediyenin desteğiyle kurulan S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında gönüllü olarak faaliyet gösteren Emek Atölyesi, mesaisine bayramda da devam etti. Son bir ayda 20 bini çocuklar için olmak üzere toplam 305 bin maske üretildi. Öte yandan Kovid-19 önlemleri nedeniyle ibadete kapatılan ve 29 Mayıs’ta yeniden açılacağı duyurulan camiler dezenfekte edilmeye başlandı.