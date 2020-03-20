20.03.2020 - 00:01 |
Yemek düzenine de ‘salgın’ ayarı geldi
Karabağlar Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini artırıyor.
Bu kapsamda belediye sağlık personeli, ana hizmet binasına gelen personel ve vatandaşların ateşini ölçüyor. Ana hizmet binasındaki yemekhanede de, koronavirüs önlemi alındı. Öğle yemeği saatleri uzatıldı, masalar tek kişinin yemek yiyeceği şekilde düzenlendi.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359 olduSağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’İ pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı
Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.