Yeni gelir kapısı

Seferihisar’da yaşayan Roman vatandaşların, AK Parti İzmir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle’nin önderliğinde başlayan proje kapsamında ürettikleri 600 adet hasır sepet, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü’ne teslim edildi. İlk teslimata Bekle’nin yanı sıra İzmir Sosyal Politikalar Başkanı Semiha Paçacı ve Yarımada Roman Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Ersoy da katıldı. “Bir taşla iki kuş vurduk” diyen Bekle, “Projeyle, dezavantajlı grupların el becerilerini üretim ağına dâhil ettik. Ekonomik faydanın yanı sıra Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş hasır sepet örmeciliğini de canlandırdık” ifadelerini kullandı.



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Projenin, Seferihisar’da yaşayan Roman vatandaşlar için çok önemli olduğunu dile getiren Yarımada Roman Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Ersoy da, pandemi döneminde önemli bir gelir elde ettiklerinin altını çizdi. Projeye destek veren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ise, “Her bir vatandaşımızın daha çok üretmesi ve daha çok kazanması için projelerimize devam edeceğiz” diye konuştu.