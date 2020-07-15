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    HaberlerEge Haberleri Yeni kaymakamlar görev başı yapacak
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    15.07.2020 - 07:00 |

    Yeni kaymakamlar görev başı yapacak

    Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameye göre, İzmir’in dokuz, Aydın’ın da beş ilçesine yeni kaymakam atandı

    Yeni kaymakamlar görev başı yapacak

    Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar’ başlığıyla yer alan kararnameye göre; İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Bu kapsamda İzmirde; Aliağa’ya Kocaeli Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Bayraklı’ya Şile Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Menemen’e Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, Güzelbahçe’ye İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Ödemiş’e Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, Balçova’ya İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Seferihisar’a Ankara Vali Yardımcısı Kemal Karadağ atandı.
    Birçok kentte atama
    İzmir Vali Yardımcılığı görevine ise, Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Buca Kaymakamı Faik Arıcan, Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe ile İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı getirildi. Aydın’da da Koçarlı, Söke, İncirliova, Didim, ve Sultanhisar ilçelerinin kaymakamları değişti. Kırklareli Vize Kaymakamı Soner Zeybek, Didim Kaymakamlığı’na Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Halil Avşar, Sultanhisar Kaymakamlığı’na Siirt Pervari Kaymakamı Musa Aydemir, İncirliova Kaymakamlığı’na Bayraklı Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Aydın Vali Yardımcılığı’na ise Bursa Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz ile Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Rıza Dalan getirildi. Burdur Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu ise Denizli Vali Yardımcısı oldu.

    Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
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