Yeni kaymakamlar görev başı yapacak

Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar’ başlığıyla yer alan kararnameye göre; İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Bu kapsamda İzmirde; Aliağa’ya Kocaeli Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Bayraklı’ya Şile Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Menemen’e Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, Güzelbahçe’ye İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Ödemiş’e Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, Balçova’ya İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Seferihisar’a Ankara Vali Yardımcısı Kemal Karadağ atandı.

Birçok kentte atama

İzmir Vali Yardımcılığı görevine ise, Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Buca Kaymakamı Faik Arıcan, Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe ile İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı getirildi. Aydın’da da Koçarlı, Söke, İncirliova, Didim, ve Sultanhisar ilçelerinin kaymakamları değişti. Kırklareli Vize Kaymakamı Soner Zeybek, Didim Kaymakamlığı’na Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Halil Avşar, Sultanhisar Kaymakamlığı’na Siirt Pervari Kaymakamı Musa Aydemir, İncirliova Kaymakamlığı’na Bayraklı Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Aydın Vali Yardımcılığı’na ise Bursa Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz ile Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Rıza Dalan getirildi. Burdur Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu ise Denizli Vali Yardımcısı oldu.