YENi LEZZETLERLE HEYECANLANIYOR

Genç yaşında birçok restoranda şeflik yapan Hasan Özer, kendisi gibi yemeğe tutkulu adaylara önerilerde bulundu, Türkiye’nin gastronomi turizmindeki yerini değerlendirdi. Özer, “Türkiye’deki mutfak kültürü bence inanılmaz geniş ve büyüleyici. Sadece, bu kültüre ait olan kaynakları nasıl kullanmamız gerektiğine yoğunlaşmalıyız” dedi.

İstanbul’da, USLA Akademi’de eğitim alan Hasan Özer, kendisini yemek tutkunu olarak tanımlıyor. 10 yıldır sektörde olan Özer, şu anda bünyesinde Veranda Alaçatı ve Ahali Teşvikiye gibi restoranları barındıran Veranda Grup’la birlikte.

- Aşçı olmaya nasıl karar verdiniz?

Mutfağa olan ilgim ailede başladı. Çocukluğumda büyüklerimizden günümüze kadar taşınan en geleneksel tarifleri gözlemleyip deneyimlediğim an, kendimi böyle bir meslekte bulacağımı biliyordum.

- Yeni tarifler oluşturmayı seviyor musunuz? Bu aşamada ilham kaynağınız ne oluyor?

Evet, bu beni dinamik tutan en büyük özelliğim. Saklı kalmış geleneksel tariflere yeni yorumlarda bulunmak beni çok heyecanlandırıyor, bu yüzden de en büyük ilham kaynağım kültürümüz diyebilirim.

- Sizin damak zevkinize en çok hangi ülkenin mutfağı hitap ediyor?

Yakın çevrem beni İtalyan şef diye tanımlar. İşin esprisi tabii bu. İtalyan mutfağını çok severim ancak kendimde en baskın hissettiğim mutfak tabii ki Türk mutfağı.

- En beğendiğiniz şefler...

Thomas Keller, Ferran Adria, Alain Ducasse, Eren Kesimer...

‘Büyüleyici mutfak’

- İyi bir aşçı olmanın püf noktaları neler?

Bu mesleğe karşı bir tutku beslemiyorsanız maalesef iyi bir aşçı olamazsınız.

- Türkiye’de aşçılıkla ilgili düşünceleriniz neler?

Biraz değişken. Bugün her ne kadar her mesleğin merkezi İstanbul gibi görünse de aslında böyle olmamalı. Çünkü aşçılık, Türkiye’nin her ilinde saygı gören ve merak duyulan bir meslek. Bu yüzden de devlet destekleri daha yaygın hale getirilmeli.

- Genç yaşta şef oldunuz, ileride kendinizi nerede görüyorsunuz?

Yılmadan, azimle kendimi geliştirme çabam, beni bu konuma taşıyan faktör oldu. En büyük hedefim, her tutkulu aşçı gibi kendi restoranımı açmak. Bu duyguyu paylaşmaya gönüllü insanlarla buluşmak istiyorum.

- Sizce mutfak kültürü nasıl elde edilir?

Çok geniş bir mutfak kültürüne sahibiz, ancak akademik eğitimlerle ve sabırla bu kültürü elde edebileceğimize inanıyorum. Türkiye’deki mutfak kültürü bence inanılmaz geniş ve büyüleyici. Sadece bu kültüre ait olan kaynakları nasıl kullanmamız gerektiğine yoğunlaşmalıyız. Doğru şekilde kullanabilirsek dünyaya öncü olabileceğimizi düşünüyorum.