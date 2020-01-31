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    HaberlerEge Haberleri 'Yeni mabedimiz korku salacak'
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    31.01.2020 - 07:00 |

    'Yeni mabedimiz korku salacak'

    Süper Lig’de pazartesi günü Yukatel Denizlispor deplasmanına çıkacak Göztepe’de orta saha oyuncusu Andre Castro, yeni stadın mükemmel bir atmosfer oluşturduğunu söyledi.

    'Yeni mabedimiz korku salacak'

    Süper Lig’de pazartesi günü Yukatel Denizlispor deplasmanına çıkacak Göztepe’de orta saha oyuncusu Andre Castro, yeni stadın mükemmel bir atmosfer oluşturduğunu söyledi. Gürsel Aksel Stadı’na övgüler yağdıran deneyimli oyuncu, “Bornova Stadı’nda harika olan atmosferimiz yeni stadımızla birlikte mükemmel oldu. Statta olan herkes enerjiyi ve atmosferi hissetti. Beşiktaş karşılaşması da bitmesi gereken sonuçla bitti, hak ettiğimiz sonuçla bitti” diye konuştu.
    Castro, “Biz her zaman önümüzdeki maçlara bakacağız. Şimdi Denizlispor’un karşısına çıkacağız. Bu maç da en az Beşiktaş müsabakası kadar değerli. En iyi şekilde konsantre olacağız, en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Denizli deplasmanından galibiyetle döneceğimize inancımız tam” yorumunu yaptı. Sezon başında yedek kaldığını ve ardından performansını yukarıya çekerek tekrardan formayı kazandığını belirten Castro, “Sezon başında takımın içinde bulunduğu durumla ilgili yedek kaldım. Ancak yedek kalmam benim durumumla ilgili değildi. Ancak ben en iyi şekilde çalıştım, sürekli devam ettim. Şu anda ise performansımla ve attığım gollerle en iyi şekilde Göztepe’ye katkı veriyorum. Takımıma yardımcı olduğumu düşünüyorum. İyi bir performans sergiliyorum. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.

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