Yeni normalin şifresi: Dijitalleşme

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (İZSİAD) online toplantılarının son konuğu, ABD Merkez Bankası (FED) eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz oldu. Açılış konuşmasını yapan İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “Kovid-19 sonrasın dijitalleşme için gerekli adımların atılması, firmaların pazarda yerlerini koruması için gerekli olduğu gibi gelecekte de üretimlerine devam edebilmeleri için önem taşıyor. Firmalar, yeni çalışma koşullarına adapte olmak için planlama yönetimini iyi uygulayıp üretim faaliyetlerine devam etmeli” dedi.

Dünyadaki dijital ödeme sistemlerinin değişeceğini ve firmaların bu değişme ayak uydurması için planlama yapması gerektiğini söyleyen Şahinöz ise, şöyle konuştu:

İkinci dalgaya hazırlık

“Firmalar, parasal konularını finans yönetiminden hazine yönetimine taşımalı. Dijital paralar bankacılığı hedef almaya başlayacak. İş modelleri bu dijital ödeme sistemleri ile değişecek. İkinci dalganın getireceği ekonomik sıkıntılara karşı ise dört aylık ödeme planı yapılmalı. Faizler bir daha göremeyeceğimiz bir düzeyde bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Kalkınmak için firmaların ürettiği ürünleri kilogram cinsinden fiyatlandırması gerekiyor. Türkiye Merkez Bankası’nın her hafta açıkladığı özel bankaların büyüme hızları da takip edilmeli. Özel bankların büyümelerine bakılıp ekonomik durum analiz edilebilir.”