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    HaberlerEge Haberleri Yeni Şakran’da yol bakımları sürüyor
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    16.09.2020 - 07:00 |

    Yeni Şakran’da yol bakımları sürüyor

    Aliağa Belediyesi, Yeni Şakran Mahallesi’nde doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları yeniliyor.

    Yeni Şakran’da yol bakımları sürüyor

    Aliağa Belediyesi, Yeni Şakran Mahallesi’nde doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları yeniliyor. Yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 32 bin 500 metrekarelik kilit parke, 3 bin metrelik de bordür döşemesi yapıldı. Yollar hem yayalar hem de sürücülerin rahat edebileceği bir hale getirildi.

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