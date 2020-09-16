16.09.2020 - 07:00 |
Yeni Şakran’da yol bakımları sürüyor
Aliağa Belediyesi, Yeni Şakran Mahallesi’nde doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları yeniliyor.
Aliağa Belediyesi, Yeni Şakran Mahallesi’nde doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları yeniliyor. Yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 32 bin 500 metrekarelik kilit parke, 3 bin metrelik de bordür döşemesi yapıldı. Yollar hem yayalar hem de sürücülerin rahat edebileceği bir hale getirildi.