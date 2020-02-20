20.02.2020 - 07:00 |
Yeni soluk
İş insanı Belgin Sarper ve eğlence sektörünün tanınmış isimleri Erhan Turnagöl ve Gökhan Keklik, İzmir Konak Pier’de yeni bir yatırıma imza attı.
İş insanı Belgin Sarper ve eğlence sektörünün tanınmış isimleri Erhan Turnagöl ve Gökhan Keklik, İzmir Konak Pier’de yeni bir yatırıma imza attı. La Pierto’nun açılışı geçtiğimiz günlerde gerçekleşirken Sarper, “Hem arkadaşlarımızla tecrübelerimizi birleştirdik hem de İzmir’in eğlence ve lezzet arayışına yeni bir soluk getirmiş olduk” dedi.
Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu olduTokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.