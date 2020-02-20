Yeni soluk

İş insanı Belgin Sarper ve eğlence sektörünün tanınmış isimleri Erhan Turnagöl ve Gökhan Keklik, İzmir Konak Pier’de yeni bir yatırıma imza attı. La Pierto’nun açılışı geçtiğimiz günlerde gerçekleşirken Sarper, “Hem arkadaşlarımızla tecrübelerimizi birleştirdik hem de İzmir’in eğlence ve lezzet arayışına yeni bir soluk getirmiş olduk” dedi.