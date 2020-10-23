Yeni yuvalara kavuşuyorlar

Tedavisini tamamladığı yavru kedi ve köpekleri yeni bir yuvaya kavuşturan Gaziemir Belediyesi’nin sahiplendirme etkinliğine her yaştan hayvansever yoğun ilgi gösterdi. Başkan Halil Arda, veterinerlik hizmetleri kapsamında sahipsiz dostlarla ilgili yaptığı çalışmalar ve görevleri hakkında bilgi verdi. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesinin önemine değinen Başkan Arda, “Sokakta yaşayan can dostlarımızın sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Dost edinmek isteyenlere önerim satın almak yerine, sahiplenmeleri” dedi.