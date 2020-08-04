Yeniden Suat Taşer

İzmir’in en önemli kültür merkezlerinden Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu, salgın nedeniyle verilen aranın ardından yeniden kapılarını açtı. Yeni normal düzene Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu’nun sahne aldığı Ölü’n Bizi Ayırana Dek adlı tiyatro gösterimiyle başlayan merkez, 13 Ağustos’ta Birsen Tezer’i, 17 Ağustos’ta da Melek Mosso’yu ağırlayacak. 20 Ağustos’ta Musa Göçen Senforock Metallica özel gösterisi sanatseverlere unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak. Ayın son konserinde ise usta müzisyen Ahmet Aslan sahne alacak.