Yenilikçi adımlar

Ege Üniversitesi (EÜ) Çeşme Turizm Fakültesi; çağın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre eğitim ve öğretim içeriklerini yenileyip akademik ve idari yapısını güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Turizm Rehberliği Bölümü’nün yüzde 30 İngilizce eğitime geçmesi kararı alındı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bölümünün İngilizce eğitime geçmesinin ve bu kararın devlet üniversiteleri arasında bir ilk olduğunu kaydetti. Budak, karar ile fakültenin akreditasyon sürecinin başladığını ve Ege Üniversitesi’nin tüm bölümlerinin kısa bir süre içinde akredite olacağını vurguladı.

Çağı yakalayan proje

Ege Üniversitesi’nin Bornova Kampüsü’nde ise Elektrikli Araç Şarj İstasyonu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı otoparkında hizmete açıldı. Ege Üniversitesinin ortağı olduğu C-EVIL projesi (Chargers of Electric Vehicles in Learning: C-EVIL) kapsamında EBİLTEM-TTO ve Vestel işbirliği ile kurulan istasyonun açılışını yapan Budak, “C-EVIL projesinin sonuçlarıyla, elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu ve bakımına yönelik yeni ve çağı yakalayan öğrenme ortamının oluşturulmasının yanı sıra bu konuda farkındalık yaratılması amaçlanıyor” dedi.

Hedef olimpiyatlar

Mersin’de düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda gümüş madalyayla tarihinde ilk kez takım halinde madalya kazanan Artistik Cimnastik Erkekler Milli Takımı’nın sporcuları; İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder, mezun oldukları Ege Üniversitesi’ni (EÜ) ziyaret etti. Eü Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye’ye gurur yaşatan takımda yer alan sporcuların Ege Üniversitesi mezunu olmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi. Antrenör Yılmaz Göktekin de, “Önce nisan ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda sonrasında ise Japonya’daki olimpiyatlarda ülkemizin adından gururla söz ettirmek istiyoruz” dedi.