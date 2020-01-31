31.01.2020 - 07:00 |
Yerel lezzetler markalaşıyor!
Narlıdere Belediyesi, Slow Food’a üyelik için çalışmalara başladı. Proje kapsamında, Narlıdere’deki yerel lezzetler markalaştırılacak, özel tatlar Türk mutfağına sunulacak
Narlıdere Belediyesi, Slow Food’a üyelik için çalışmalarına başladı. Önümüzdeki yıl İzmir’e gelecek Terra Madre Fuarı öncesinde, ilçe genelinde özel bir ekip oluşturan belediye, Narlıdere’nin yerel ve özel lezzetlerini tek çatı altında toplayarak yeni markalar yaratacak ve Türk mutfağına sunacak. Resmi kuruluş işlemleri Mart ayında tamamlanacak.
Halk bilgilendirildi
Slow Food Narlıdere için, vatandaşlara yönelik ilk bilgilendirme toplantısı Tarihi Yukarıköy Meydanı’nda yapıldı. Slow Food’un ne olduğu, ilçenin kalkınmasına nasıl bir katkı sunacağı konuşuldu. Başkan Ali Engin, “Gıda üzerine değerlerimizi markalaştıracağız, ekonomiye dönüştüreceğiz ve yeni istihdamlar yaratacağız. İyi, temiz ve adil gıdalara ulaştıracağız” dedi.
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