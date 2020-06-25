Yerli turist umudu yarım mı kalacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) özel okullarla devlet okullarında telafi eğitimlerinin ağustos ayında başlayacağına ilişkin açıklaması turizm sektöründe umutsuzluk yarattı. Pandemi sürecinden en çok etkilenen turizm sektörünün temmuz ve ağustos aylarında yaralarını sarmayı planladığını dile getiren Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, kararın gözden geçirilmesini istedi. “Okulların Ağustos ayında da uzaktan eğitimle devam etmesini istiyoruz. Aksi halde Temmuz’da açan, Ağustos’ta kapatan bir sektör durumuna geleceğiz” diyen İşler, şöyle konuştu:



Yurt dışı belirsiz



“Kamu bankalarının üç ayı geri ödemesiz, 18 ay vadeli tatil destek tüketici kredisi ve kredi kartı uygulamalarını açıklaması sektörde heyecanla karşılandı, iç turizmde canlılık yaratacağı beklentisi oluştu. Bu sene iç pazarda bir hareketlilik görünüyor. Ağustos ayında, tam da en sıcak havalarda turizmcinin tatil yapanlarla buluşup kaynaşacağı, yaralarını sarmaya çalışacağı bir ayda özel okullarla devlet okullarının telafi eğitimi için açılacağı açıklaması sektörde hayal kırıklığı yarattı. Kararın bir an önce gözden geçirilmesini istiyoruz. Aksi halde bu teşvik paketi çok az bir kesimle buluşacak ve amacına ulaşamayacak. Yurt dışında durumun nasıl gelişeceği, olumlu gelişmeler sağlansa bile Ağustos’tan sonra ne olacağı belli değil.”