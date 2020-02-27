‘Yerli ürün kullanıyoruz’

Son dönemde Çin’den kaynaklanan hastalığın tedirginliğe neden olduğunu belirten Işık, mekânlarında Ege Bölgesi üreticilerinden elde ettikleri ürünleri kullandıklarını, konuklarına bu konuda güven verdiklerini kaydetti.



Sağlık ve hijyenden ödün vermediklerine dikkat çeken Işık, “En çok tüketilen ürünlerimizden biri olan Pekin ördeği için Balıkesir’de yerli bir üreticimizden ördek temin ediyoruz. Özellikle Tire ve Ödemiş ovasında kurulan yerli pazarlardan mevsim sebzeleri alıyoruz. Baharatları bile ülkemizden alarak hem katma değer sağlıyoruz hem de son dönemde yaşanan sağlık sorunlarının önüne geçiyoruz” diye konuştu.