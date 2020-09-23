BİST1.0960.00EURO8.96-0.15USD7.660.05ALTIN468.62-0.18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yeşile sahip çıkıyor
    ABONE OL
    23.09.2020 - 07:00 |

    Yeşile sahip çıkıyor

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Limanı altyapı çalışmalarında 8 adet palmiye ve 1 adet kauçuk ağacını kara ve deniz yoluyla taşıyarak farklı alanlara dikti.

    Yeşile sahip çıkıyor

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Limanı altyapı çalışmalarında 8 adet palmiye ve 1 adet kauçuk ağacını kara ve deniz yoluyla taşıyarak farklı alanlara dikti. Sökümü yapılan ağaçlardan 6 palmiye Mumcular Menderes Bulvarı refüjüne, 1 palmiye Bodrum Limanı’na, kauçuk ağacı da Milas Kırcağız şantiye alanında toprakla buluştu.Bodrum Limanı’ndan sökülen 14 metre uzunluğundaki palmiye ağacı deniz yoluyla feribotla daha sonra da karayoluyla taşınarak Bodrum otogarına getirildi. Büyükşehir yetkilileri, “Çevre hassasiyeti içerisinde çalışmalarımızı yürütüyor, Muğlamız için çalışıyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    3 bin fotokapan 7/24 av peşinde

    3 bin fotokapan 7/24 av peşinde

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

    Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

    Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

    İstanbul’u scooter’la gezdiler

    İstanbul’u scooter’la gezdiler

    Sıradaki Haber