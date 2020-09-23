Yeşile sahip çıkıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Limanı altyapı çalışmalarında 8 adet palmiye ve 1 adet kauçuk ağacını kara ve deniz yoluyla taşıyarak farklı alanlara dikti. Sökümü yapılan ağaçlardan 6 palmiye Mumcular Menderes Bulvarı refüjüne, 1 palmiye Bodrum Limanı’na, kauçuk ağacı da Milas Kırcağız şantiye alanında toprakla buluştu.Bodrum Limanı’ndan sökülen 14 metre uzunluğundaki palmiye ağacı deniz yoluyla feribotla daha sonra da karayoluyla taşınarak Bodrum otogarına getirildi. Büyükşehir yetkilileri, “Çevre hassasiyeti içerisinde çalışmalarımızı yürütüyor, Muğlamız için çalışıyoruz” dedi.