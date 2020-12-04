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    HaberlerEge Haberleri ‘Yeter ki destek verin’
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    04.12.2020 - 07:00 |

    ‘Yeter ki destek verin’

    Bergama Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farklı bir çalışma yaptı.

    ‘Yeter ki destek verin’

    Bergama Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farklı bir çalışma yaptı. Bir video hazırlayan belediye, engelli çocukların sorunlarına dikkat çekti. Çocuklar, “Sevgiyle engelsiz yarınlara hep birlikte. Yeter ki engel zihniyetlerimizde, kalplerimizde, vicdanlarımızda olmasın. En büyük engel sevgisizliktir. Yapacaklarımız sınırlı, ama ufkumuz geniş. Bizlere destek olun” çağrısında bulundu. Video da yer alan Başkan Hakan Koştu da, “Engelli vatandaşlarımızın dünde yanındaydık, yarın da yanlarında olacağız. Desteğimizi, ilgimizi, sevgimizi eksik etmeyeceğiz” dedi.

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