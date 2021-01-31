Yeter ki okusunlar

Pandemi nedeniyle eğitime uzaktan devam eden öğrenciler için seferber olundu. Denizli’de emekli memur Bilal Başol, evlerinde internet çekmeyince kızı Rümeysa Nur Başol için tarlaya tek odalı baraka yaptı. Manisa’da da bir meslek lisesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan televizyon stüdyosundan, EBA TV’ye 300’e yakın ders çekimi yapılarak öğrencilere ulaştırıldı.



Hedefi mimarlık



Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu İç Mekan Tasarım Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rümeysa Nur Başol, pandemi nedeniyle eğitimine uzaktan eğitimle devam etmek zorunda kaldı. Ancak Türlübey Mahallesi’ndeki evlerinde internet çekmedi. Kısa süre derslere katılamayan genç kız için babası Bilal Başol, hem yeni bir dizüstü bilgisayar aldı hem de mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki kekik tarlasına tek odalı baraka yaptı. Barakaya elektrik ve su da bağlattı.



Babasının emeklerini boşa çıkartmayacağını belirten Başol, “Barakaya gelip, dersleri internet üzerinden rahatlıkla takip edebiliyorum. Babamın emeklerini, boşa çıkartmayacağım ve mimar olacağım” dedi.



Kızının meslek sahibi olması için fedakarlık yaptığını söyleyen 2 çocuk babası Başol da, “Kız çocukları eğitimden geri kalmamalı, ekonomik özgürlüklerini kazanmalı. Tüm amacım, kızımın meslek sahibi olması” diye konuştu.



11 ilden biri



Manisa’da da Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nca yaklaşık 300 bin liralık yatırımla kurulan televizyon stüdyosunda EBA TV’ye ders içerikleri üretiliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa’nın yeterli teknik altyapısıyla Türkiye’de EBA TV çekimlerinin hazırlandığı 11 ilden biri olduğunu belirtti, “Arkadaşlarımız 300’e yakın çekim yaptı, bunlar EBA’da yayımlandı. Sadece Türkiye’de değil, Azerbaycan ve Türkmenistan gibi ülkelerdeki öğrencilerimiz de bu içeriklerden faydalandı” ifadesini kullandı.