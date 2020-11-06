Yeter ki yüzleri biraz olsun gülsün

Belediyeler, çadır kentlerde kalan minik depremzedelere düzenledikleri etkinliklerle moral oluyor. Bu kapsamda Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 14 yaşına basan Damla Melisa Başıbüyük’e doğum günü sürprizi yaptı. Damla’yla birlikte pasta kesen Kılıç, çadır kentteki tüm çocuklara hediyeler dağıttı; onlarla birlikte çizgi film izledi. Çalışmaların tüm yaralar sarılıncaya kadar devam edeceğini ifade eden Başkan Kılıç, “Çocuklarımızın morali yüksek olduğunda ailelerimizin de morali yükseliyor” dedi.

Çiğli Belediyesi de, düzenlediği çeşitli sanatsal ve sportif etkinliklerle çocukların içinde bulundukları psikolojik durumdan sıyrılmalarını sağlıyor.

Tiyatro ve kukla gösterimleri, origami etkinliği ve film gösterimiyle akşam saatleri de dahil olmak üzere çocuklara zevkle geçirebilecekleri zamanlar yaratılmaya çalışılıyor. Depremzedelerin yanında olduklarını belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Psikolojik sıkıntılarından kurtulup normal yaşama adapte olmaları bizim için önemli” ifadesini kullandı.

Moral etkinlikleri

Bornova Belediyesi ise, çadır kentlerde kalan minik depremzedeler için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Miniklerin yüzleri eğlenceli oyunların yanı sıra drama, tiyatro ve müzik alanındaki atölye çalışmalarıyla gülüyor. Afetin çocuklar üzerinde oluşturduğu izlerin silinmesi gerektiğini ifade eden Başkan Mustafa İduğ, “Onların üzüntüsünü azaltmak istiyoruz” diye konuştu. Afet bölgesine giden Narlıdere Belediyesi’ne bağlı Nar Çiçekleri Anaokulu’nun öğretmenleri de, yüz boyama, hamur oyunu ve drama etkinlikleriyle çocuklara moral aşıladı. Başkan Ali Engin, “Depremin olumsuz etkilerini çocuklarımızın zihninden silmek için çalışıyoruz” dedi.