Yılın ilk günleri sessiz

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmir, Aydın, Uşak, Denizli ve Manisa’da 2021’in ilk günlerinde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. İzmir’de kentin en işlek noktalarından olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konak Meydanı, Kordon, Karşıyaka ve Bostanlı sahilinde sakinlik hakim oldu. Yağışlı havanın etkili olduğu kentte cadde ve sokaklar boş kaldı, insanların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadığı gözlendi.

Aydın’da da sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyum sağladığı gözlendi. Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı, en sakin günlerini yaşadı. Emniyet ve jandarma ekipleri denetimlerine devam etti. Manisa’da normal zamanlarda yoğun olan Cumhuriyet, 8 Eylül, Mustafa Kemal Paşa, Mimar Sinan ve İzmir Caddeleri; Denizli’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Bayramyeri Meydanı; Uşak’ta ise İsmet Paşa Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı ve Atapark bölgesi sessiz günler geçirdi.