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    HaberlerEge Haberleri Yok satıyor
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    31.03.2020 - 07:00 |

    Yok satıyor

    Arıların çiçeklerin öz sıvılarından topladığı ve kovanı mikroplardan koruyan propolisin saf halinin kilosu, 2 bin liradan alıcı buluyor

    Yok satıyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler, doğal ürünlere yöneldi. Bu ürünler arasında arılar tarafından, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarındaki öz sıvılarından toplanan ve güçlü antioksidan etkilere sahip olduğu bilinen propolis, en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

    Her gün bir kaşık

    Kilosu 2 bin liraya alıcı bulan propolis, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ise az miktarda üretilen gerçek propolis yok satıyor. Arıcılar, yoğun talep nedeniyle erkenden açtıkları kovanlardan propolis toplamaya çalışıyor.
    32 yıldır arıcılık yapan Ramazan Özçakır (49), “Köyceğiz’in çam balının özelliği ikliminden dolayı antioksidandır. Glisemik değeri yüksektir. Şeker hastaları abartmamak kaydıyla balımızı kullanabilirler. Kovanlara dışarıdan gelen haşereyi, soğuğu ve sıcağı dengeleyen antiseptik özelliği taşıyor. Son zamanlarda hepimizin başına bela olan koronavirüsün boğazda takıldığı söyleniyor. Her gün bir kaşık Köyceğiz çam balı yiyerek virüsü önleyelim. Sloganımız ‘Evde kal Türkiye’m, her gün bir kaşık bal ye Türkiye’m’ diyoruz. Propolisi biz ham olarak topluyoruz. Alkol ve su bazlı ya da zeytinyağı bazlı sıvı olarak da satışı yapılıyor. Propolisin şu an ham halinin kilosu 2 bin lira civarında, firmaların operasyonel maliyetlerine göre, fiyatlarda artış olabiliyor” diye konuştu.

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