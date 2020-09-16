‘Yokmuş gibi yaşayın’

Buca Belediyesi, koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşların kaygı ve korkularını en aza indirerek psikolojik destek sağlamak için Klinik Psikolog Emre Konuk’un katılımıyla online eğitim düzenledi. Pandemi döneminde yaşanan kaygıların kalıcı hale gelmemesi için görüşlerini aktaran Konuk, “Koronavirüse karşı tedbirlerimizi aldıktan sonra, virüs hayatımızda yokmuş gibi yaşamak zorundayız” diye konuştu.