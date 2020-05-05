Yönetmen adaylarına proje danışmanlığı

Geleceğin sinemacılarını yetiştirmek üzere 2011 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO), 2018 yılında başladığı ‘Kısa Film Yapım Destek’ programı kapsamında, 2020 yılında ekipman ve proje danışmanlığı desteği vereceği projeleri belirledi. Program kapsamında bu yıl 13 kısa film projesi hayata geçecek. Yönetmenlere online proje danışmanlığı yapılıyor ve film toplantıları gerçekleştiriliyor.