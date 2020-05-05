05.05.2020 - 07:00 |
Yönetmen adaylarına proje danışmanlığı
Geleceğin sinemacılarını yetiştirmek üzere 2011 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO), 2018 yılında başladığı ‘Kısa Film Yapım Destek’ programı kapsamında, 2020 yılında ekipman ve proje danışmanlığı desteği vereceği projeleri belirledi.
Geleceğin sinemacılarını yetiştirmek üzere 2011 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO), 2018 yılında başladığı ‘Kısa Film Yapım Destek’ programı kapsamında, 2020 yılında ekipman ve proje danışmanlığı desteği vereceği projeleri belirledi. Program kapsamında bu yıl 13 kısa film projesi hayata geçecek. Yönetmenlere online proje danışmanlığı yapılıyor ve film toplantıları gerçekleştiriliyor.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.