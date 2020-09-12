Yöresel tatlar Marmaris’te

Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Yöresel Ürün Günleri’ne ev sahipliği yapıyor. Hijyen tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilen etkinlikte 81 ilden gelen yöresel ürünler tüketiciyle buluşuyor. Yöresel ürünlerin hem tanıtıldığı hem de satışa sunulduğu stantların 25 Eylül’e kadar ziyaret edilebileceğini belirten Başkan Mehmet Oktay, “Kesinlikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına taviz vermiyoruz” dedi. Öte yandan Marmaris Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Kısa Film Festivali, 1-4 Ekim günleri arasında gerçekleştirilecek. Pandemi kurallarına bu yıl uluslararası başvuruların kabul edilmediği festivalin ulusal yarışma bölümüne 553 film başvurdu, yeni bir rekor kırıldı.