Yörük gelin ve damat

Genç çiftin nikah şahitleri damadın AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ve MHP İncirliova İlçe Başkanı Polat Tanrıkulu, gelinin de Muhsin Yaşar ve Nevin Ertaş oldu. Damat Beytullah Evren, “Biz bu kıyafetleri çok seviyoruz” diye konuştu.

l BURHAN CEYHAN DHA