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    HaberlerEge Haberleri Yörük gelin ve damat
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    16.02.2020 - 00:02 |

    Yörük gelin ve damat

    AYDIN’ın İncirliova ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikahları kıyılan Beytullah Evren (30) ve Yasemin Eygay (30), Yörük kıyafetleri ile geldikleri nikah töreninde yoğun ilgi gördü.

    Yörük gelin ve damat

    Genç çiftin nikah şahitleri damadın AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ve MHP İncirliova İlçe Başkanı Polat Tanrıkulu, gelinin de Muhsin Yaşar ve Nevin Ertaş oldu. Damat Beytullah Evren, “Biz bu kıyafetleri çok seviyoruz” diye konuştu.
    l BURHAN CEYHAN DHA

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