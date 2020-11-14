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    14.11.2020 - 07:00 | | DHA

    Yörüklerden yardım

    Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce İzmir’deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

    Yörüklerden yardım

    Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce İzmir’deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya 6 Şubat 2017’de Ayvacık’tameydana gelen depremde evleri hasar gören ve bir süre konteyner evlerde yaşayan ve yapılan deprem konutları ile evlerine kavuşan Yukarıköylü depremzedeler de katıldı. 45 öğrencisi olan ilkokuldaki öğrenciler, aileleri ile birlikte toplam koli değeri 250 lira olan 165 yardım kolisini hazırlayarak, Ayvacık Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti. Yukarıköy’ün yanı sıra diğer köylerde hazırlanan 203 gıda kolisi de yetkililere teslim edildi. l

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