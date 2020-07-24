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    HaberlerEge Haberleri Yüksek Teknoloji Türkiye’de ilk sırada
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    24.07.2020 - 00:01 |

    Yüksek Teknoloji Türkiye’de ilk sırada

    Yüksek Teknoloji Türkiye’de ilk sırada

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), ‘2019 yılı Web Of Science (WOS)’ kayıtları esas alınarak yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, devlet üniversiteleri arasında öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı bakımından en başarılı üniversite oldu. En iyi araştırma üniversitelerinden biri olarak da seçilen İYTE’de 2019 yılı verilerine göre öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 2.03 olarak gerçekleşti. Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, amaçlarının sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda da en üst sıralarda yer almak olduğunu vurguladı, “Ulusal anlamda bu başarılar bizi daha da motive ediyor ve geleceğe emin adımlarla yürümemizi, daha umut dolu bakmamızı sağlıyor. Burada yürüttüğümüz çalışmalar uluslararası hakemli, bilimsel, saygın dergilerde yayına dönüşüyor” dedi.

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