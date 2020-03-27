27.03.2020 - 07:00 |
Yunusemreli sporcular “Evde kal” dedi
Yunusemre Belediyesporlu sporcular, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı antrenmanlarına evinde devam ediyor.
Yunusemre Belediyesporlu sporcular, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı antrenmanlarına evinde devam ediyor. Alınan önlemleri yerine getiren sporcular, hem yaşıtlarına hem de büyüklerine evinde kal çağrısı yaptı. Sosyal medyadan çağrı yapan genç sporcular, “Biz sevdiklerimiz için evdeyiz. Lütfen siz de sevdikleriniz için evinizde kalın. Evinde kal mutlu kal, sağlıkla kal Türkiyem” dedi. Çağrıya yorumlarıyla da destek veren Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları, özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
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