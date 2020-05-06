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    HaberlerEge Haberleri Yunusemre’nin kulağı Federasyon’da
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    06.05.2020 - 07:00 |

    Yunusemre’nin kulağı Federasyon’da

    Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta mücadele eden Yunusemre Belediyespor Futbol Takımı, koronavirüs salgını dolayısıyla ara verilen liglerin durumu ile ilgili nihai kararların açıklanacağı toplantıyı bekliyor.

    Yunusemre’nin kulağı Federasyon’da

    Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta mücadele eden Yunusemre Belediyespor Futbol Takımı, koronavirüs salgını dolayısıyla ara verilen liglerin durumu ile ilgili nihai kararların açıklanacağı toplantıyı bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen liglerin durumuyla ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir ve alt lig temsilcileri ile video konferans aracılığıyla görüşme yaptı. Görüşmede liglerin son durumu ele alındı. Önümüzdeki günlerde Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon maçların oynanıp oynanmayacağı, düşmenin olup olmayacağı, TFF 3. Lig’e yükselme de yapılacak toplantı ile belli olacak. Yunusemre Belediyespor da verilecek olan kararlara göre yol haritasını belirleyecek.

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