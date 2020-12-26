Yurduna dönmeli!

1871 yılından itibaren kaçırıldığı Almanya’da Bergama’dan ayrı ve mahzun yaşamaya mahkûm edilen Zeus Sunağı’nın geri getirilmesi için yapılan çalışmalar her geçen gün artarak devam ediyor. Bu kapsamda İzmir Fuar Alanı İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Zeus Sunağı Bergama’nındır. Geri alabilmek için çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz” diye konuştu.

Bakanlıktan destek

Zeus Sunağı’nın Almanya’dan geri getirilmesi ile ilgili olarak Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir görüşme gerçekleştirdiğini de açıklayan Başkan Koştu, “Sayın Bakanımız, uluslararası diplomasinin başlatılması ve Zeus Sunağı’nın ilçemize geri getirilmesi ile ilgili çalışmanın bakanlık nezdinde yürütüleceğini ve destek vereceğini ifade etti. Bergama Asklepion Antik Tiyatro’da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in başkanlığında gerçekleştirdiğimiz Büyükşehir meclis toplantımız da Zeus Sunağı’nın geri getirilmesi için oy birliği ile aldığımız meclis kararımız bulunuyor. Bu haklı talebimiz için çok değerli katılımcılarla değerlendirme toplantısı yapmış bulunuyoruz. Talebimizin tüm dünyaya duyurulmasını sağlayacağız” dedi.