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    05.03.2020 - 00:03 |

    ‘Yüreğimiz yanıyor’

    İdlib’de şehit olan Denizlili Uzman Onbaşı Armağan Akman için taziye mesajı yayımlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Şehit ateşi bir kez daha Denizlimize düştü. Çok üzgünüz” diye konuştu

    ‘Yüreğimiz yanıyor’

    Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit olan Denizlili Uzman Onbaşı Armağan Akman için bir taziye mesajı yayımladı.
    Milletçe büyük üzüntü içinde oldukları bu günlerde aldıkları acı haberle derin üzüntüye boğulduklarını belirten Doğan, “İdlib’de görev yapan Mehmetçiğimize rejim unsurlarınca gerçekleştirilen alçak saldırı sonucu hemşerimiz, Denizlili Uzman Onbaşı Armağan Akman’ın şehit olduğu haberini büyük üzüntü ile öğrendik. Yüreğimiz yanıyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Denizlimize ve milletimize başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

    Belediye, şehitler için Mevlid-i Şerif okutup lokma hayrı da yaptı. Bayramyeri Camii önündeki programda konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kandil günü, acı bir haberle çok üzüldük. Gencecik kardeşlerimiz şehit oldu. Ruhları şad olsun. Bu anlamda, hem Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek hem de şehitlerimizin ruhları şad olsun diye mevlit okutmak istedik. Toplum olarak da bu konuda çok hassasız. Savaşların son bulmasını istiyoruz” dedi.

     

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