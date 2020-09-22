Yürüyemez denildi köye muhtar oldu

Manisa’da yaşayan Berrin Akduman (56), geçirdiği bel fıtığı ameliyatı sonrası yatalak kaldı. Doktorların yürüyemez dediği Akduman, Spil Dağı eteklerindeki Ayvacık Mahallesi’nde şifa buldu. Doğayla iç içe yaşamla birlikte iyileşen Akduman, önce emeklemeye, daha sonra tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Azmi ve köylülerin yardımıyla da ayağa kalkmayı başaran Akduman, üç dönemdir de mahallenin muhtarlığını yapıyor. Mahallenin havasının iyileşmesini olumlu yönde etkilediğini belirten Akduman, şunları söyledi:

“Tekerlekli sandalye sürecinde, muhtarımın birinci azasıydım. Onlar kaza geçirdi ve muhtarlık bana kaldı. İlk muhtarlığıma tekerlekli sandalyedeyken başladım. Köylüye ahde vefa borcum var. Çünkü yatalak olduğum süreçte bana çok yardımcı oldular.”



