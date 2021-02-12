Yüzde 65’i tamam

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bir televizyon programında bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetleri anlattı. İzmir’in yakın zamanda sel felaketiyle sarsıldığını kaydeden Batur, “Sahada vatandaşın yanındaydık” dedi. Pandeminin başından bu yana da esnafa destek olduklarını belirten Batur, yaklaşık 2 bin 600 işletmeden işgaliye almadıklarını, bakkallarda veresiye defteri kapatmak için kampanya başlattıklarını vurguladı.

22 aylık dönemde projelerin yüzde 65’ini gerçekleştirdiğini dile getiren Başkan Batur, Toros Sosyal Tesisi’nin tamamlandığını, 1. Kadriye’de de benzer bir tesisin inşaatının sürdüğünü ifade etti.

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Hilal’de Roman Kültür Merkezi, Kemer İstasyonu binasında Gençlik Destek Merkezi ve Hangar binasında Mimarlık Müzesi, Aydın Erten Rekreasyon Alanı, Çınarlı’da planetaryum, liman arkasında meclis binası, Alanyalı Konağı, İkizevler, Kıllıoğlu Hamamı, Silahhane, İkiçeşmelik çeşmeleri, Engelsiz Köy gibi çalışmaları da aktaran Batur, “Belediye çalışıyor, kimse merak etmesin” dedi.