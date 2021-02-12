BİST1.5460.00EURO8.53-0.05USD7.030.09ALTIN412.29-0.05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yüzde 65’i tamam
    ABONE OL
    12.02.2021 - 07:00 |

    Yüzde 65’i tamam

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bir televizyon programında bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetleri anlattı.

    Yüzde 65’i tamam

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bir televizyon programında bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetleri anlattı. İzmir’in yakın zamanda sel felaketiyle sarsıldığını kaydeden Batur, “Sahada vatandaşın yanındaydık” dedi. Pandeminin başından bu yana da esnafa destek olduklarını belirten Batur, yaklaşık 2 bin 600 işletmeden işgaliye almadıklarını, bakkallarda veresiye defteri kapatmak için kampanya başlattıklarını vurguladı.
    22 aylık dönemde projelerin yüzde 65’ini gerçekleştirdiğini dile getiren Başkan Batur, Toros Sosyal Tesisi’nin tamamlandığını, 1. Kadriye’de de benzer bir tesisin inşaatının sürdüğünü ifade etti.
    Liste uzun
    Hilal’de Roman Kültür Merkezi, Kemer İstasyonu binasında Gençlik Destek Merkezi ve Hangar binasında Mimarlık Müzesi, Aydın Erten Rekreasyon Alanı, Çınarlı’da planetaryum, liman arkasında meclis binası, Alanyalı Konağı, İkizevler, Kıllıoğlu Hamamı, Silahhane, İkiçeşmelik çeşmeleri, Engelsiz Köy gibi çalışmaları da aktaran Batur, “Belediye çalışıyor, kimse merak etmesin” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

    İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

    Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

    Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

    Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

    Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

    Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir | Cuma namazı saat kaçta? 12 Şubat 2021

    Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir | Cuma namazı saat kaçta? 12 Şubat 2021

    Sıradaki Haber