Yüzen sığınak

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatımıza giren sosyal mesafe, tatil seçeneklerinde yat ve tekneleri öne çıkardı. Önemli turizm merkezi Çeşme ve Kuşadası’ndaki marinalarda yoğunluk arttı.

Yüzde 97 doluluk

Turizm tercihlerinde bir değişiklik beklediklerini, marinalara yurt dışından ziyade ülke içinden talep geldiğini söyleyen Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Artık insanlar kitlesel turizm yerine izole turizmi tercih edecek. Talebe göre yeni marina projeleri hayata geçebilir” dedi.

Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan ise, “Kara tarafında yer alan restoranlar kapalı, deniz tarafına ilgi var. Tekne sahibi olmayanlar tekne almayı düşünüyor. Daha önce otellerde tatil yapanlar şu anda yat kiralama yoluna gidiyor. Yüzde 97 doluyuz. Yat sahipleri de karantinayı ev yerine teknede geçiriyor” diye konuştu.