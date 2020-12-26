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    HaberlerEge Haberleri Zabit, artık mutlu
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    26.12.2020 - 07:00 |

    Zabit, artık mutlu

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli’nin Balatçık Mahallesi’nde geçen hafta bir taksinin çarptığı yavru köpeği sahiplendi.

    Zabit, artık mutlu

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli’nin Balatçık Mahallesi’nde geçen hafta bir taksinin çarptığı yavru köpeği sahiplendi. Hayvan Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan ve adı “Zabit” olarak değiştirilen yavru köpek, bundan sonra Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın Gürçeşme’deki yerleşkesinde yaşayacak.
    Zabıta Memuru Semih Doğan, sokak hayvanlarının trafik kazası geçirdiği olaylarla karşı karşıya kalındığında yurttaşların Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Kurtarma ekibine haber vermesini istedi. Kazada Zabit’e çarpan taksi şoförüne 392 lira para cezası uygulamıştı.

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