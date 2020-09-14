Zabıta gingerle daha hızlı

Ekipler, Kadınlar Denizi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı ile sahil bandındaki denetimlere ginger kullanarak gidecek. Bu sayede zabıta memurları, trafiğe kapalı alanlarda kent halkı ile turistleri rahatsız eden dilenci, seyyar satıcı veya benzeri durumlara zamanında ve hızlı bir şekilde müdahale edebilecek. Halkın huzuru için teknolojinin imkanlarından faydalandıklarını belirten Zabıta Müdürü Nuri Can, “Talep ve isteklere daha hızlı cevap verebileceğiz” dedi.