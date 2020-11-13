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    HaberlerEge Haberleri Zabıta pazarlarda denetimi sıklaştırdı
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    13.11.2020 - 07:00 |

    Zabıta pazarlarda denetimi sıklaştırdı

    Buca Belediyesi zabıta ekipleri, artan koronavirüs rakamlarına karşı semt pazarlarındaki denetimlerini sıklaştırdı.

    Zabıta pazarlarda denetimi sıklaştırdı

    Buca Belediyesi zabıta ekipleri, artan koronavirüs rakamlarına karşı semt pazarlarındaki denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşları ateş ölçümü ve maske kontrolünün ardından pazara alan ekipler, gün boyu sosyal mesafe ve tezgah denetimi yapıyor. Ekipler ayrıca terazilerin ölçü ayar denetimi ve fiyat etiketi kontrolü gerçekleştirdi.

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