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    HaberlerEge Haberleri Zabıtadan darp ve rüşvete önlem
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    04.02.2020 - 07:00 | | UMUT KARAKOYUN DHA

    Zabıtadan darp ve rüşvete önlem

    Çiğli zabıta ekipleri, denetimlerini kameralı sistemle kayıt altına alıyor. Rüşvetin yanısıra darp gibi olaylar kanıt olarak sunuluyor

    Zabıtadan darp ve rüşvete önlem

    Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaf denetimlerini artık daha şeffaf bir şekilde yapıyor. Zabıta ekipleri denetime çıkarken yakalarına kamera takarak, tüm denetimleri kayıt altına alıyor. Görüntünün yanı sıra ses alan ve fotoğraf da çeken kameralardaki görüntüler, belediyenin evrak kayıt biriminde arşivleniyor.
    Zabıta memurları, denetime gittiklerinde önce esnafa kamera ile görüntü aldıklarını bildiriyor. Ayrıca zabıta personelinin üniformasına takılı şekilde taşıdığı kameranın üzerinde görüntü ve ses kaydı yapıldığına dair uyarı yazısı da bulunuyor.

    Mahkemeye verilebilir

    Zabıta Müdürü Yasemin Özgüler (42), bu uygulamanın hem kendileri de hem de halk açısından önemli olduğunu belirtti. Tüm denetimlerin kameralı sistem sayesinde daha şeffaf şekilde yürütüldüğünü belirten Yasemin Özgüler, yine zabıta ekiplerinin karşılaşacağı darp olaylarına, rüşvet iddialarına karşı da ellerinde kanıt olduğunu söyledi. Bu kayıtların ihtiyaç halinde mahkemeye veya güvenlik güçlerine de verildiğini vurguladı.


    Çiğli’de her köşe pırıl pırıl olacak...

    Çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, ‘Temiz Çevre, Temiz Kent, Temiz Toplum’ ilkesi doğrultusunda başlattığı temizlik çalışmalarını sırasıyla Ataşehir, Sasalı, İzkent ve Çağdaş mahallelerinde sürdürdü. Sokaklar, caddeler, park alanları ve boş araziler dip bucak temizlendi. Her hafta pazartesi günü yürütülen çalışmaları halkın desteklediğini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Çiğlimizin her bir köşesini pırıl pırıl yapmak için her hafta farklı mahalledeyiz” dedi.

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