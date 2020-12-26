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    HaberlerEge Haberleri Zabıtalar, tedbirleri sıkı sıkıya takip ediyor
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    26.12.2020 - 07:00 |

    Zabıtalar, tedbirleri sıkı sıkıya takip ediyor

    Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarına girişleri kontrollü olarak sağlamaya devam ediyor.

    Zabıtalar, tedbirleri sıkı sıkıya takip ediyor

    Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarına girişleri kontrollü olarak sağlamaya devam ediyor. Semt pazarlarına girişlerde vatandaşların ateşini ölçerek, maskesiz girişlere izin vermeyen ekipler, pazar esnafına HES kodu sorgulaması da yapıyor. Ayrıca girişlere konulan ‘Sağlık elimizde. Lütfen ellerinizi dezenfekte edin’ yazılı ayaklı panolara dezenfektan yerleştirilerek, vatandaşların öncelikle ellerini dezenfekte etmeleri isteniyor.

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