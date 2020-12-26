Zabıtalar, tedbirleri sıkı sıkıya takip ediyor

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarına girişleri kontrollü olarak sağlamaya devam ediyor. Semt pazarlarına girişlerde vatandaşların ateşini ölçerek, maskesiz girişlere izin vermeyen ekipler, pazar esnafına HES kodu sorgulaması da yapıyor. Ayrıca girişlere konulan ‘Sağlık elimizde. Lütfen ellerinizi dezenfekte edin’ yazılı ayaklı panolara dezenfektan yerleştirilerek, vatandaşların öncelikle ellerini dezenfekte etmeleri isteniyor.