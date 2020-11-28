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    HaberlerEge Haberleri Zağnos Paşa Meydanı tamamen yenileniyor
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    28.11.2020 - 07:00 |

    Zağnos Paşa Meydanı tamamen yenileniyor

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Zağnos Paşa Camisi Meydanı düzenleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

    Zağnos Paşa Meydanı tamamen yenileniyor

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Zağnos Paşa Camisi Meydanı düzenleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Altyapıyı uygun hale getirmek amacıyla çalışmalarına yön veren ekipler, asfalt atıldıktan sonra yeniden kazı yapılmaması amacıyla, Turan Caddesi’nden başlayarak Zağnos Paşa Camisi’ne kadar olan yaklaşık 650 metrelik alanda bulunan yağmur suyu deşarj hattını yeniledi. Yeni sistemle birlikte taşkın ve kötü koku oluşumunun da önüne geçilecek.

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