Zararlarını karşılayacak

Balçova Çetin Emeç Mahallesi’nde önceki akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın meydana geldi. Bölgedeki evleride tehdit eden yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Söndürme çalışmalarını yakından takip eden Başkan Fatma Çalkaya, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Etkilenen evlerin sahipleriyle görüşen Başkan Çalkaya, “Zararınızı gidermek için belediyemizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz. Umarım bundan sonra böyle acı olaylar yaşamayız” diye konuştu.