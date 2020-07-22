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    HaberlerEge Haberleri Zararlarını karşılayacak
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    22.07.2020 - 07:00 |

    Zararlarını karşılayacak

    Balçova Çetin Emeç Mahallesi’nde önceki akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.

    Zararlarını karşılayacak

    Balçova Çetin Emeç Mahallesi’nde önceki akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın meydana geldi. Bölgedeki evleride tehdit eden yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Söndürme çalışmalarını yakından takip eden Başkan Fatma Çalkaya, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Etkilenen evlerin sahipleriyle görüşen Başkan Çalkaya, “Zararınızı gidermek için belediyemizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz. Umarım bundan sonra böyle acı olaylar yaşamayız” diye konuştu.

    Ormanlık alandaki plastik deposunda yangınİstanbul Arnavutköy'de ormanlık alan içinde yer alan plastik malzeme deposu alev alev yandı. İtfaiye ekipleri, yangının ormanlık alana sıçramaması büyük çaba harcadı.
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