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    HaberlerEge Haberleri Zeytinyağı burs oluyor
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    07.07.2020 - 07:00 |

    Zeytinyağı burs oluyor

    Muğla’da faaliyet gösteren Eğitim Geriatri Ekolojik Tarım Turizm Vakfı (EGET), yöre halkından aldığı zeytinyağının satışından elde ettiği gelirin bir kısmıyla öğrencilere burs veriyor.

    Zeytinyağı burs oluyor

    Muğla’da faaliyet gösteren Eğitim Geriatri Ekolojik Tarım Turizm Vakfı (EGET), yöre halkından aldığı zeytinyağının satışından elde ettiği gelirin bir kısmıyla öğrencilere burs veriyor. Şimdiye kadar yüzden fazla öğrenciye burs desteği verdiklerini belirten EGET Başkanı Özlem Uzman, “Bu yıl 48 öğrenciye burs imkanı sağlıyoruz. İleride binlerce öğrenciye burs sağlayabilmek için adımlarımızı planlı atıyoruz” diye konuştu.
    Yarışmalardan ödüllü marka
    “EGET Kuzluk” markasıyla zeytinyağını pazara sunduklarını sözlerine ekleyen Uzman, “Markamız, dünyanın prestijli yarışmalarından ‘Olive Japan 2020’de gümüş madalya kazandı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda da altın madalya kazanmıştık” dedi.

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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