Zeytinyağı mucizesi Alhatoğlu Mutfağı’nda

Tüm dünyaya güvenilir gıda ve sağlıklı beslenmenin önemini hatırlatan kovid-19 salgını, zeytinyağına talebi artırdı. Farklı ürünleriyle sektörde öne çıkan Alhatoğlu Zeytinyağları da üretime hız verdi. Firma ortaklarından Alper Alhat, “Virüse karşı en iyi önlem bağışıklık sistemini güçlendirmek, bunun en lezzetli yolu da zeytinyağı tüketmek” diye konuştu. Lezzetli tariflerin yer aldığı sanal mutfak oluşturduklarını anlatan Alhat, “Alhatoğlu Mutfağı isimli bu kanalımız Youtube, facebook, Instagram ve Tik Tok üzerinden yayın yapıyor” dedi. Yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını söyleyen Mustafa Alhat ise, “Dünyada ilk kez çocuklar için Kidsolio zeytinyağını ürettik. Acı Yeşil (Bitter Green) ile erken hasat olsun ama çok fazla yakmasın diyenlere Ena lezzetini sunduk. Mutfağımızda her ürünümüzün kullanımıyla ilgili örnekler var” ifadelerini kullandı.