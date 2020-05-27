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    HaberlerEge Haberleri Zeytinyağı mucizesi Alhatoğlu Mutfağı’nda
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    27.05.2020 - 07:00 |

    Zeytinyağı mucizesi Alhatoğlu Mutfağı’nda

    Tüm dünyaya güvenilir gıda ve sağlıklı beslenmenin önemini hatırlatan kovid-19 salgını, zeytinyağına talebi artırdı.

    Zeytinyağı mucizesi Alhatoğlu Mutfağı’nda

    Tüm dünyaya güvenilir gıda ve sağlıklı beslenmenin önemini hatırlatan kovid-19 salgını, zeytinyağına talebi artırdı. Farklı ürünleriyle sektörde öne çıkan Alhatoğlu Zeytinyağları da üretime hız verdi. Firma ortaklarından Alper Alhat, “Virüse karşı en iyi önlem bağışıklık sistemini güçlendirmek, bunun en lezzetli yolu da zeytinyağı tüketmek” diye konuştu. Lezzetli tariflerin yer aldığı sanal mutfak oluşturduklarını anlatan Alhat, “Alhatoğlu Mutfağı isimli bu kanalımız Youtube, facebook, Instagram ve Tik Tok üzerinden yayın yapıyor” dedi. Yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını söyleyen Mustafa Alhat ise, “Dünyada ilk kez çocuklar için Kidsolio zeytinyağını ürettik. Acı Yeşil (Bitter Green) ile erken hasat olsun ama çok fazla yakmasın diyenlere Ena lezzetini sunduk. Mutfağımızda her ürünümüzün kullanımıyla ilgili örnekler var” ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
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