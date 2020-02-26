26.02.2020 - 00:02 |
‘Zindandaki Şair’ yoğun ilgi gördü
Ödemiş Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Namık Kemal’in Magosa Zindanı’nda 38 ay süren sürgününü anlatan ‘Zindandaki Şair’ isimli oyun, Kültür Merkezi’nde sahnelendi.
Cihangir Turantaş tarafından sahnelenen tek perdelik oyun, yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal’i bir kez daha andık” dedi.
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.